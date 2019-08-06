Еврокомиссия выделила 127 млн ​​евро для сирийских беженцев в Турции

Еврокомиссия во вторник объявила о выделении дополнительно 127 млн ​​евро для обеспечения поддержки беженцев в рамках крупнейшей гуманитарной программы ЕС в Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу комиссии.

Средства будут выделены на программу Чрезвычайной системы социальной защиты (ESSN) через фонд ЕС для беженцев в Турции.

Новое выделение средств увеличивает общий вклад ЕС в программу до 1,125 млрд евро.

"ЕС выполняет свои обязательства перед Турцией и наиболее уязвимыми беженцами. Наше новое финансирование позволит охватить более 1,6 миллиона беженцев, помогая им достойно жить в Турции", - заявил комиссар по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидес.

Читайте также Германия потратила рекордные 23 млрд евро на беженцев и миграцию

Он отметил, что программа "дала многим семьям шанс построить безопасное будущее после того, как они сбежали от войны в Сирии".

Программа ESSN предоставляет беженцам ежемесячную финансовую помощь через специальную дебетовую карту, которую можно использовать только на территории Турции. Ее использование строго контролируется.

Программа помогает беженцам интегрироваться в местную экономику и общество, поскольку они сами оплачивают свои основные потребности, такие как еда и аренда.