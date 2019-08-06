Новий посол Естонії розпочав роботу в Україні

До України прибув новопризначений посол Естонії Каімо Кууск.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу МЗС.

Новий посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.

"Україна є зовнішньополітичним пріоритетом Естонії", - наголосив він.

У ході робочої зустрічі дипломати високо оцінили динаміку українсько-естонського діалогу та підтвердили спільну налаштованість на подальший обмін досвідом з метою реалізації Україною важливих реформ, зокрема у галузях освіти та охорони здоров'я.

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Своєю чергою, Зеркаль подякувала послу за тверду підтримку Естонією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та допомогу у реалізації гуманітарних проектів у Луганській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила нового посла Естонії в Україні 11 липня.