Естонія не визнаватиме російські паспорти, видані жителям Донбасу

Естонія вирішила не визнавати паспорти, видані Росією жителям Луганської та Донецької областей України після 24 квітня цього року, якщо власники такого паспорта раніше не були громадянами РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у опублікованому в понеділок рішенні міністерства.

Зазначається, що відповідне рішення міністерства набуває чинності негайно.

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За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, цей крок є відповіддю Естонії на підписану в квітні постанову президента РФ Владіміра Путіна про надання в спрощеному порядку російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей України.

"Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в східній Україні. Воно повністю суперечить духу Мінських угод", - заявив міністр.

"Сьогоднішнє рішення Естонії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії", - додав він.

Естонія раніше вирішила не визнавати паспорти РФ, видані в Криму та Севастополі місцевим жителям після 18 березня 2014 року, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

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Як повідомлялося, Канада закриє в’їзд українцям Донбасу за російськими паспортами.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в червні висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів.