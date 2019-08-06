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Новый посол Эстонии начал работу в Украине

Вторник, 6 августа 2019, 19:27

В Украину прибыл новоназначенный посол Эстонии Каимо Кууск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Новый посол вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины елены Зеркаль.

"Украина является внешнеполитическим приоритетом Эстонии", - подчеркнул он.

В ходе рабочей встречи дипломаты высоко оценили динамику украинско-эстонского диалога и подтвердили общую настроенность на дальнейший обмен опытом с целью реализации Украиной важных реформ, в частности в областях образования и здравоохранения.

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В свою очередь, Зеркаль поблагодарила посла за твердую поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и помощь в реализации гуманитарных проектов в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила нового посла Эстонии в Украине 11 июля.

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