Данська поліція назвала атакою вибух у Копенгагені: одна людина поранена

Одна людина отримала поранення від уламків внаслідок вибуху, який стався пізно 6 серпня біля входу до національної служби доходів Данії в Копенгагені.

Про це заявили в поліції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Поранена людина, схоже, перебувала на станції Нордхавн, розташованій прямо навпроти управління, коли вибух спричинив "дощ" скляних та металевих уламків.

Двоє людей перебували всередині будівлі під час вибуху, але ніхто з них не постраждав.

Пошкоджень зазнав фасад будівлі. Поліція проводить "широке розслідування", але поки що немає вказівок на мотив.

Har netop set de voldsomme skader på Skattestyrelsens bygning på Østerbro i København. En vanvittig og fuldstændig uacceptabel handling. Fuld opbakning til de dygtige medarbejdere hos @Skattefar som naturligvis er dybt chokerede #dkpol @skmdk pic.twitter.com/kqfXVuRJVj — Morten Bødskov (@mfMorten) August 7, 2019

Однак головний інспектор поліції Йорген Берген Сков вважає, що злочинець або злочинці свідомо обрали пізній вечір і, таким чином, навряд чи хотіли заподіяти шкоду людям.

"Ми називаємо це нападом, щоб підкреслити, що це щось, що хтось зробив навмисно", - зазначив він.