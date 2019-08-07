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Датская полиция назвала атакой взрыв в Копенгагене: один человек ранен

Среда, 7 августа 2019, 11:45

Один человек получил ранения от осколков при взрыве, который произошел поздно вечером 6 августа у входа в национальную службу доходов Дании в Копенгагене.

Об этом заявили в полиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

Ранения получил человек, который, похоже, находился на станции Нордхавн, расположенной прямо напротив управления, когда взрыв вызвал "дождь" из стеклянных и металлических обломков.

Два человека находились внутри здания при взрыве, но никто из них не пострадал.

Поврежден фасад здания. Полиция проводит широкое расследование, но указаний на мотив пока нет.

Однако главный инспектор полиции Йорген Берген Сков считает, что преступник или преступники сознательно выбрали поздний вечер и, таким образом, вряд ли хотели причинить вред людям.

"Мы называем это нападением, чтобы подчеркнуть, что это что-то, что кто-то сделал намеренно", - говорит он.

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