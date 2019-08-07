Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Данська поліція назвала атакою вибух у Копенгагені: одна людина поранена

Зеленський подзвонить Меркель і Макрону, вимагає термінової "нормандської зустрічі"

Поліція Британії вивчає роль Путіна в хіматаці в Солсбері

Чеху, який воював проти України, загрожує до 20 років за тероризм






Данська поліція розслідує вибух під національною податковою службою

Середа, 7 серпня 2019, 08:16

Поліція Данії розслідує причину вибуху, який стався пізно 6 серпня біля входу до національної служби доходів країни в Копенгагені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу поліції.

Одна людина отримала поранення від уламків. Будівля пошкоджена, кілька вікон розбиті, зазначили правоохоронці.

Двоє людей перебували всередині будівлі під час вибуху, але ніхто не постраждав, повідомив начальник поліції, пише Politiken.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія інциденти
powered by lun.ua