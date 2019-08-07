Данська поліція розслідує вибух під національною податковою службою

Поліція Данії розслідує причину вибуху, який стався пізно 6 серпня біля входу до національної служби доходів країни в Копенгагені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу поліції.

Одна людина отримала поранення від уламків. Будівля пошкоджена, кілька вікон розбиті, зазначили правоохоронці.

Kl. 2216 modtog Københavns Politi en anmeldelse om en eksplosion i en bygning i Østbanegade. Bygningen er skadet og flere ruder er knust. Ingen oplysninger om personskade. Episoden undersøges og der er pt ikke yderligere oplysninger. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 6, 2019

Двоє людей перебували всередині будівлі під час вибуху, але ніхто не постраждав, повідомив начальник поліції, пише Politiken.