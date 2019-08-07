У Польщі розпустили товариство, що святкувало день народження Гітлера

Районний суд польського міста Глівіце ухвалив рішення про розпуск асоціації "Гордість і сучасність", учасники якого брали участь у святкуванні дня народження Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Про розпуск асоціації просила прокуратура і водзиславський староста - у Водзиславі знаходиться штаб-квартира асоціації, а "святкування" проходили в лісі неподалік від цього міста.

Суд дійшов висновку, що представники асоціації знали програму зустрічі в водзиславському лісі, а головним організатором виступив голова "Гордості і сучасності" Матеуш С. На святкування були запрошені 11 членів організації.

Характер цієї події не викликає сумнівів, сказала суддя Божена Клімашевська. Вона додала, що йшлося про вшанування річниці з дня народження Гітлера, що означало прийняття і відверте вихваляння цього персонажа.

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Судовий розгляд у даній справі тривав з січня.

За пропаганду нацистського режиму шестеро участників "святкування" 2017 року відповідають в окремому кримінальному процесі. Жоден з підсудних не визнав себе винним. Всі підкреслюють приватний, непублічний характер події в лісі і заперечують, що вони є послідовниками нацистської ідеології.

На початку минулого року в Польщі розгорівся серйозний скандал після репортажу телеканалу TVN24 про те, як журналісти інкогніто побували на заходах, проведених громадською організацією "Гордість і сучасність". Серед них було про святкування дня народження Гітлера. У лісі, де воно проходило, були розвішані прапори зі свастикою, звучали нацистські марші, тости, нацистські вітання.