В Польше распустили общество, праздновавшее день рождения Гитлера

Районный суд польского города Гливице принял решение о роспуске ассоциации "Гордость и современность", участники которого принимали участие в праздновании дня рождения Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

О роспуске ассоциации просила прокуратура и водзиславский староста - в Водзиславе находится штаб-квартира ассоциации, а "празднования" проходили в лесу неподалеку от этого города.

Суд пришел к выводу, что представители ассоциации знали программу встречи в водзиславском лесу, а главным организатором выступил глава "Гордости и современности" Матеуш С. На празднование были приглашены 11 членов организации.

Характер этого события не вызывает сомнений, сказала судья Божена Климашевская. Она добавила, что речь шла о годовщине со дня рождения Гитлера, что означало принятие и откровенное восхваление этого персонажа.

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Судебное разбирательство по данному делу длилось с января.

За пропаганду нацистского режима шесть участников "празднования" 2017 года проходят по отдельному уголовному процессу. Ни один из подсудимых не признал себя виновным. Все подчеркивают частный, непубличный характер события в лесу и отрицают, что они являются последователями нацистской идеологии.

В начале прошлого года в Польше разгорелся серьезный скандал после репортажа телеканала TVN24 о том, как журналисты инкогнито побывали на мероприятиях, проводимых общественной организацией "Гордость и современность". Среди них было о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где оно проходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши, тосты, нацистские приветствия.