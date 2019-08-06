Суд у Австрії поставив крапку в юридичній битві за будинок Гітлера

Багаторічна юридична битва за будинок, у якому народився Адольф Гітлер, нарешті завершилася, оголосило в понеділок міністерство внутрішніх справ Австрії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Верховний суд країни став на сторону уряду, залишивши колишній власниці будинку компенсацію, яку їй спочатку і пропонували.

Гітлер народився в орендованій квартирі в місті Браунау-ам-Інн на кордоні з Німеччиною в 1889 році. Після приходу до влади нацистів будинок викупила партія і використовувала його як свого роду культовий центр фашистів.

Після війни будинок повернули початковим власникам й він служив як бібліотека, технікум та центром догляду за людьми з інвалідністю.

Будинок залишався занедбаним протягом п'яти років, коли австрійський парламент врешті проголосував за його реквізицію у 2016 році, щоб він не став місцем паломництва неонацистів. Власниця Герлінда Поммер отримала компенсацію в розмірі 810 тисяч євро.

Проте суд в місті Рід встановив, що Поммер мали відшкодувати більше збитків і присудив їй 1,5 мільйона євро компенсації. Це рішення скасував вищий окружний суд Лінца. У понеділок Верховний суд у Відні підтримав рішення суда Лінца.

Сьогодні австрійський уряд розглядає плани зі знесення об'єкта або повної його реконструкції, так щоб він не був схожий на колишній зовнішній вигляд. Для створення проекту майбутньої будівлі буде проведено архітектурний конкурс.