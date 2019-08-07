Макрон сказав Зеленському, що 19 серпня обговорить з Путіним "нормандський формат"

Президент Франції Еммануель Макрон 19 серпня обговорить з президентом Росії Владіміром Путіним роботу в "нормандському форматі" для досягнення конкретних результатів на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Республіки запевнив у повній мобілізації Франції для досягнення конкретних результатів в короткостроковій перспективі в рамках "нормандського формату". Він сказав, що це питання буде включено до порядку денного його переговорів з президентом Російської Федерації 19 серпня ", - йдеться в повідомленні.

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Макрон також висловив свої співчуття сім'ям чотирьох загиблих українських військових "і висловив свою солідарність з українським народом".

Макрон прийме Путіна 19 серпня у французькому форті Брегансон, який з 1968 року є літньою резиденцією президентів Франції.

Відзначимо, що 24-26 серпня Франція прийме саміт лідерів "Великої сімки".

Раніше Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

6 серпня російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення, не сумісні з життям.