Макрона сказал Зеленскому, что 19 августа обсудит с Путиным "нормандский формат"
Президент Франции Эммануэль Макрон 19 августа обсудит с президентом России Владимиром Путиным работу в "нормандском формате" для достижения конкретных результатов на Донбассе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Президент Республики заверил в полной мобилизации Франции для достижения конкретных результатов в краткосрочной перспективе в рамках "нормандского формата". Он сказал, что этот вопрос будет включен в повестку дня его переговоров с президентом Российской Федерации 19 августа", - говорится в сообщении.
Макрон также выразил свои соболезнования семьям четырех погибших украинских военных "и выразил свою солидарность с украинским народом".
Макрон примет Путина 19 августа во французском форте Брегансон, который с 1968 года является летней резиденцией президентов Франции.
Отметим, что 24-26 августа Франция примет саммит лидеров "Большой семерки".
Ранее Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.
6 августа российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения, не совместимые с жизнью.