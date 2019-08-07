У Німеччині хочуть запровадити "податок на м’ясо" через кліматичні зміни

Німецькі політики від Соціал-демократичної партії і "зелених" запропонували підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на м'ясо до стандартної ставки 19%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В даний час м'ясо оподатковується за зниженою ставкою 7%, як і більшість продуктів харчування.

"Я виступаю за скасування зниження ПДВ на м'ясо" - сказав Фрідріх Остендорф, представник "зелених".

Його колега з СДПН Райнер Шпігінг додав, що " податок на м'ясо, такий як збільшення ПДВ до 19%, може бути способом просування вперед."

Читайте також Британців більше хвилюють зміни клімату, ніж Brexit

Законодавці запропонували використовувати додаткові кошти, зібрані в результаті підвищення податків, для підтримки кращих умов утримання тварин в країні.

"Такий податок може бути конструктивною пропозицією. Однак, додаткові податкові надходження повинні бути використані для підтримки тваринників, щоб допомогти їм перебудувати бізнес" – сказав представник керівної партії ХДС Альберт Стегеман.

Споживання м'яса стало об'єктом підвищеної уваги протягом останнього десятиліття.

Науковці назвали м'ясну промисловість одним з найвищих джерел викидів CO2, ключовим фактором зміни клімату. Вони закликали до прийняття заходів щодо скорочення споживання м'яса в рамках цілісного підходу до боротьби зі зміною клімату.