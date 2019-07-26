Британців більше хвилюють зміни клімату, ніж Brexit

Більшість британців вважають, що зміни клімату в майбутньому будуть важливішою проблемою, ніж Brexit.

Такими є дані опитування дослідницької фірми ComRes, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вступив на посаду в середу, пообіцявши реалізувати Brexit і вивести Британію з Європейського Союзу 31 жовтня.

Тим не менш, незважаючи на шквал заголовків про небезпеки виходу без угоди, сім з десяти дорослих британців вважають, що зміни клімату мають більше значення в довгостроковій перспективі, ніж вихід з ЄС.

Дві третини з 2072 осіб, опитаних у період з 19 по 21 липня, сказали, що Джонсон на посаді прем’єра повинен приділяти пріоритетну увагу змінам клімату.

У минулому Джонсон продемонстрував себе досить суперечливо, якщо говорити про кліматичну політику.

Будучи мером Лондона, він скоротив стягування плати за пробки в місті, що суперечить зусиллям з обмеження викидів вуглецю і забруднення повітря, але він заохочував велоспорт, розгорнувши схему прокату велосипедів.

Джонсон виступав проти розширення найбільшого британського аеропорту Хітроу, хоча в кінцевому підсумку пропустив ключове голосування, щоб заблокувати його.