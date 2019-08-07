В Германии хотят ввести "налог на мясо" из-за климатических изменений

Немецкие политики от Социал-демократической партии и "зеленых" предложили повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на мясо к стандартной ставке 19%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В настоящее время мясо облагается налогом по сниженной ставке 7%, как и большинство продуктов питания.

"Я выступаю за отмену снижения НДС на мясо" - сказал Фридрих Остендорф, представитель "зеленых".

Его коллега из СДПГ Райнер Шпигинг добавил, что " налог на мясо, такой как увеличение НДС до 19%, может быть способом продвижения вперед."

Законодатели предложили использовать дополнительные средства, собранные в результате повышения налогов, для поддержания лучших условий содержания животных в стране.

"Такой налог может быть конструктивным предложением. Однако, дополнительные налоговые поступления должны быть использованы для поддержки животноводов, чтобы помочь им перестроить бизнес", – сказал представитель правящей партии ХДС Альберт Стегеман.

Потребление мяса стало объектом повышенного внимания в течение последнего десятилетия.

Ученые назвали мясную промышленность одним из самых высоких источников выбросов CO2, ключевым фактором изменения климата. Они призвали к принятию мер по сокращению потребления мяса в рамках целостного подхода к борьбе с изменением климата.