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Ердоган: настав час фіналізувати переговори щодо ЗВТ між Україною і Туреччиною

Середа, 7 серпня 2019, 21:09

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

Про це він на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Анкарі, які тривали більше двох годин, повідомляє "Європейська правда".

"Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес зі складання угоди про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої тривають вже багато років", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною склав близько 4 млрд доларів.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що цю цифру реально збільшити до 10 млрд доларів.

Він також висловив сподівання на прискорення всіх процедур у узгодження спірних моментів, необхідних для укладання ЗВТ.

2012 року завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів із Анкарою публічно поставив прем'єр Віктор Янукович.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.

У червні в МЗС заявляли, що угода про ЗВТ з Туреччиною готова на 99%.

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