Ердоган анонсував завершення роботи над підписанням ЗВТ з Україною до кінця року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що робота з підписання угоди про зону вільної торгівлі з Україною має завершитися до кінця року.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком за результатами 7-го засідання українсько-турецької стратегічної ради високого рівня, повідомляє УНІАН.

"Сьогодні ми ухвалили рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про зону вільної торгівлі. Ми віримо, що завдяки цій угоді ми зможемо досягти нашої мети – торговельний баланс у 10 млрд доларів", - сказав Ердоган.

Навесні цього року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Україна планує підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною у 2018 році.

За даними Кабінету міністрів, у 2017 році товарообіг між Україною та Туреччиною зріс на 20,1 відсотка і досяг 3,78 мільярда доларів.