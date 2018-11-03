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Ердоган анонсував завершення роботи над підписанням ЗВТ з Україною до кінця року

Субота, 3 листопада 2018, 17:59

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що робота з підписання угоди про зону вільної торгівлі з Україною має завершитися до кінця року.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком за результатами 7-го засідання українсько-турецької стратегічної ради високого рівня, повідомляє УНІАН.

"Сьогодні ми ухвалили рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про зону вільної торгівлі. Ми віримо, що завдяки цій угоді ми зможемо досягти нашої мети – торговельний баланс у 10 млрд доларів", - сказав Ердоган.

Навесні цього року  прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Україна планує підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною у 2018 році.

За даними Кабінету міністрів, у 2017 році товарообіг між Україною та Туреччиною зріс на 20,1 відсотка і досяг 3,78 мільярда доларів.

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Туреччина Торгівля
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