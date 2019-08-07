Эрдоган: пришла пора финализировать переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Об этом он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, которые продолжались более двух часов, сообщает "Европейская правда".

"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которой продолжаются уже много лет", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 млрд долларов.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что эту цифру реально увеличить до 10 млрд долларов.

Он также выразил надежду на ускорение всех процедур согласования спорных моментов, необходимых для заключения ЗСТ.

2012 года задача создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.