В ЄС закликали РФ вплинути на бойовиків для негайного припинення бойових дій на Донбасі
У Європейському союзі закликають Росію вплинути на контрольованих нею бойовиків для негайного припинення бойових дій на сході України.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву представництва ЄС в Україні, передає "Європейська правда".
"Інтенсивні бойові дії, які відбулися 6 серпня біля Павлополя у Донецькій області, призвели до вбивства чотирьох українських військовослужбовців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з жовтня 2018 року. Це є кричущим порушенням погодженого режиму припинення вогню і наражає на небезпеку цивільних мешканців", - йдеться у заяві.
В ЄС наголошують, що неухильне дотримання режиму припинення вогню є вирішальним кроком на шляху до повного виконання Мінських угод, "які є основою для мирного та стійкого урегулювання конфлікту з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України".
"Ми очікуємо, що Росія повною мірою використає свій суттєвий вплив над сепаратистами, яких вона підтримує, аби негайно припинити бойові дії", - зазначається у заяві.
Також у представництві Євросоюзу зауважили, що знають про заклик президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі лідерів чотирьох країн у "нормандському форматі" (України, Франції, Німеччини і Росії).
"Ми наголошуємо на важливості посилення зусиль з проведення переговорів, спрямованих на довготривале і мирне урегулювання конфлікту", - заявили європейські дипломати.
У цьому зв'язку в ЄС знову підтвердили повну підтримку зусиллям "нормандського формату", ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.