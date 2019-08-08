В ЄС закликали РФ вплинути на бойовиків для негайного припинення бойових дій на Донбасі

У Європейському союзі закликають Росію вплинути на контрольованих нею бойовиків для негайного припинення бойових дій на сході України.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву представництва ЄС в Україні, передає "Європейська правда".

"Інтенсивні бойові дії, які відбулися 6 серпня біля Павлополя у Донецькій області, призвели до вбивства чотирьох українських військовослужбовців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з жовтня 2018 року. Це є кричущим порушенням погодженого режиму припинення вогню і наражає на небезпеку цивільних мешканців", - йдеться у заяві.

В ЄС наголошують, що неухильне дотримання режиму припинення вогню є вирішальним кроком на шляху до повного виконання Мінських угод, "які є основою для мирного та стійкого урегулювання конфлікту з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України".

"Ми очікуємо, що Росія повною мірою використає свій суттєвий вплив над сепаратистами, яких вона підтримує, аби негайно припинити бойові дії", - зазначається у заяві.

Також у представництві Євросоюзу зауважили, що знають про заклик президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі лідерів чотирьох країн у "нормандському форматі" (України, Франції, Німеччини і Росії).

"Ми наголошуємо на важливості посилення зусиль з проведення переговорів, спрямованих на довготривале і мирне урегулювання конфлікту", - заявили європейські дипломати.

У цьому зв'язку в ЄС знову підтвердили повну підтримку зусиллям "нормандського формату", ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.