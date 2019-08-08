В ЕС призвали РФ повлиять на боевиков для немедленного прекращения боевых действий на Донбассе

В Европейском союзе призывают Россию повлиять на контролируемых ею боевиков для немедленного прекращения боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление представительства ЕС в Украине, передает "Европейская правда".

"Интенсивные боевые действия, которые состоялись 6 августа возле Павлополя в Донецкой области, привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что является наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является вопиющим нарушением согласованного режима прекращения огня и подвергает опасности гражданских жителей", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что неукоснительное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному выполнению Минских соглашений, "которые являются основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере использует свой существенный влияние над сепаратистами, которых она поддерживает, чтобы немедленно прекратить боевые действия", - отмечается в заявлении.

Также в представительстве Евросоюза отметили, что знают о призыве президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи лидеров четырех стран в "нормандском формате" (Украины, Франции, Германии и России).

"Мы подчеркиваем важность усиления усилий по проведению переговоров, направленных на длительное и мирное урегулирование конфликта", - заявили европейские дипломаты.

В этой связи в ЕС вновь подтвердили полную поддержку усилиям "нормандского формата", ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.