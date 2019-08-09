Зеленський і Трамп можуть зустрітись у Варшаві чи Нью-Йорку, дати візиту поки немає
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що зараз опрацьовується можливість зустрічі президента США та України у Варшаві та Нью-Йорку.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
"Є дві можливості, про які ми знаємо, коли обидва президенти будуть в одному місці в один час. Обидва президенти очікують побачити один одного в обох місцях — в Польщі та Нью-Йорку. Сподіваємося, будуть інші можливості, але вони поки не визначені", - сказав він журналістам в п'ятницю в Києві.
При цьому дипломат підтвердив, що готується ще офіційний візит Зеленського в США, крім можливої зустрічі президентів у Польщі та на полях Генасамблеї ООН. Дипломат не уточнив конкретні дати.
"План є, але до порядку денного (візит) поки не внесений. У обох президентів дуже завантажений графік", - додав він.
При цьому Тейлор спростував інформацію, що візит відклали, оскільки "погодженої дати ніколи не було". "Це станеться, але поки до кінця не зрозуміло — коли", - сказав посол.