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Зеленський: зустріч з Трампом запланована на вересень

Субота, 3 серпня 2019, 16:34

Президент Володимир Зеленський заявив, що його візит до Вашингтона і зустріч з президентом США Дональдом Трампом заплановані на вересень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що візит Зеленського до Вашингтона можливий у серпні.

Сфера безпеки стане ключовим питанням порядку денного під час візиту президента Зеленського до Вашингтона.

Як відомо, Україна очікує цьогоріч закупити у США велику партію зброї.

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Трамп Зеленський
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