Зеленський: зустріч з Трампом запланована на вересень
Субота, 3 серпня 2019, 16:34
Президент Володимир Зеленський заявив, що його візит до Вашингтона і зустріч з президентом США Дональдом Трампом заплановані на вересень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що візит Зеленського до Вашингтона можливий у серпні.
Сфера безпеки стане ключовим питанням порядку денного під час візиту президента Зеленського до Вашингтона.
Як відомо, Україна очікує цьогоріч закупити у США велику партію зброї.
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