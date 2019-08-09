Зеленский и Трамп могут встретиться в Варшаве или Нью-Йорке, даты визита пока нет

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что сейчас прорабатывается возможность встречи президента США и Украины в Варшаве и Нью-Йорке.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

При этом он подтвердил, что готовится ещё официальный визит Зеленского в США, помимо возможной встречи президентов в Польше и на полях Генассамблеи ООН. Дипломат не уточнил конкретные даты.

"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график", - добавил он.

При этом Тейлор опроверг информацию, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было". "Это произойдет, но пока до конца не понятно - когда", - сказал посол.