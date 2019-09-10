Фон дер Ляєн підтримує нові санкції у торговельній суперечці з США

Обрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення торговельних заходів для боротьби з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Фон дер Ляєн поставила завдання своєму комісару з торгівлі Філу Хогану розглянути нові заходи для країн, які блокують систему врегулювання суперечок Світової організації торгівлі, а саме США.

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"Я хочу, щоб ви подивилися на те, як ми можемо зміцнити наш торговий інструментарій. Він повинен включати модернізацію правозастосовчого регламенту ЄС, щоб дозволити нам застосовувати санкції, коли інші вживають незаконні заходи і одночасно блокують процес врегулювання суперечок у СОТ", - йдеться в листі фон дер Ляєн Хогану.

Вона також натякнула на необхідність більш суворого підходу до китайських субсидій, сказавши Хогану "працювати з виконавчим віцепрезидентом з цифрової економіки та конкуренції для усунення спотворюючого впливу іноземних субсидій на внутрішній ринок".

ЄС шукає способи впоратися з величезними субсидіями Китаю, але глава торгової палати Сабіна Веянд минулого тижня виключила екстериторіальне застосування закону про державну допомогу ЄС.