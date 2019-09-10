Фон дер Ляєн оголосила перелік членів нової Єврокомісії

Наступна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня у Брюсселі оголосила перелік майбутніх єврокомісарів та заявила, що працюватиме з дев'ятьма віцепрезидентами.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Віцепрезидентом, який відповідатиме за досягнення екологічних цілей ЄС та опікуватиметься кліматичною політикою, буде нідерландський соціал-демократ Франс Тіммерманс.

Тіммерманс контролюватиме комісарів з питань сільського господарства, охорони здоров'я, транспорту, енергетики, згуртованості та реформ, довкілля та океанів.

Представник лібералів, данка Маргрете Вестагер буде віцепрезидентом з питань цифрової економіки і єврокомісаром з питань конкуренції. Вона працюватиме з комісарами з питань внутрішнього ринку, інновацій та молоді, транспорту, енергетики, робочих місць, охорони здоров'я та правосуддя.

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Віцепрезидентом з питань "економіки, що працює для людей" буде Валдіс Домбровскіс, заявила фон дер Ляєн. Він буде комісаром з питань фінансових послуг.

Французка Сільві Гулар відповідатиме за промислову політику, єдиний цифровий ринок та новий Генеральний директорат з питань оборони, промисловості та космосу.

Сфера верховенства права ділиться на двох: представниця Чехії Вєра Юрова буде віцепрезидентом з питань цінностей та прозорості, а бельгієць Дід'є Рейндерс - уповноваженим з питань правосуддя.

Іспанець Жозеп Боррель отримує посади віцепрезидента та високого представника з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, а хорватка Дубравка Шуїца буде віцепрезидентом з питань демократії та демографії. Маргарітіс Схінас буде ще одним віцепрезидентом і відповідатиме за "захист нашого європейського способу життя".

Комісаром з питань довкілля та океанів буде Віргініюс Сінкявічюс. Представник Ірландії Філ Хоган отримує роботу комісара з питань торгівлі, Марія Габріель від Болгарії отримує інновації та молодь. Еліза Феррейра відповідатиме за згуртованість та реформи.

Румунка Рована Плумб буде уповноваженою з питань транспорту, Марош Шефчович (Словаччина) - міжвідомчі відносини та передбачення. Кадрі Сімсон від Естонії буде призначеним комісаром з питань енергетики.

Йоганнес Ган (Австрія) керуватиме "Бюджетом та адміністрацією" і звітуватиме безпосередньо перед президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Паоло Джентілоні (Італія), колишній прем'єр-міністр Італії та міністр закордонних справ, поділиться своїм величезним досвідом у галузі економіки.

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Стелла Киріакідес від Кіпру буде комісаром з питань здоров'я, Ютта Урпілайнен (Фінляндія) візьме на себе відповідальність за міжнародне партнерство, а Ласло Трочані, кандидат від Угорщини, стане комісаром з добросусідства та розширення.

Ніколя Шміт (Люксембург) відповідатиме за робочі місця. Хелена Даллі (Мальта) стане комісаром з питань соціальної рівності, Януш Войцеховський (Польща) відповідатиме за сільське господарство. Словенський представник Янез Ленарчич отримує портфель "Кризовий менеджмент". Ільва Йохансон (Швеція) буде комісаром з внутрішніх справ.

Тепер Рада ЄС повинна затвердити цей список відповідно до статті 17 (7) Договору про Європейський Союз, після чого цей список буде опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Потім Європейський парламент повинен дати свою згоду на склад всієї комісії, включаючи президента і високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Цьому передують слухання майбутніх комісарів у відповідних парламентських комітетах. Як тільки Європейський парламент дає свою згоду, Європейська рада офіційно призначає Європейську комісію відповідно до статті 17 Договору про ЄС.