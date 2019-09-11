Кандидат в єврокомісари від Угорщини завадив екстрадиції до США російських торговців зброєю

Кандидат на посаду єврокомісара з питань сусідства угорець Ласло Трочані особисто був відповідальним за виведення з-під кримінального переслідування російських торговців зброєю.

Про це йдеться у статті "Єврокомісар Орбана: чим загрожує Україні новий керівник політики сусідства ЄС".

У 2016 році угорські спецслужби під час спільної з американцями спецоперації затримали поблизу Будапешта двох росіян, які мали намір продати мексиканському наркокартелю чималу партію зброї, включаючи системи протиповітряної оборони. Під час переговорів про продаж чітко йшлося, що зброя буде використана для збивання американських гелікоптерів.

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Трочані на той час був міністром юстиції Угорщини. Після затримання американці подали запит на екстрадицію, але той несподівано загальмував. За формальними приводами рішення відтерміновувалося (зокрема, арештовані подали заяву про притулок, і угорці взяли її до розгляду). А в якийсь момент Вашингтон отримав повідомлення про те, що Угорщина отримала ще один запит на екстрадицію цих росіян – від самої Росії. А оскільки там вони нібито скоїли ще більше злочинів, то Росія має пріоритет.

Увесь цей час успішну спецоперацію тримали в секреті, ані угорські, ані американські ЗМІ про неї не повідомляли, але в Москві дізналися про "своїх" та про деталі висунутих їм звинувачень і вже після того оголосили їх у розшук. Як стверджують угорські ЗМІ, російський запит на екстрадицію був, по суті, копією американського, просто "поганим перекладом".

Усе це не завадило Угорщині видати росіян в Росію попри те, що навіть угорський прокурор був проти. Фінальне рішення про те, кому видавати затриманих, ухвалював саме міністр юстиції.

Після того як торгівців зброєю екстрадували до Росії, претензії слідчих щодо них зникли, їм так і не були пред’явлені звинувачення, і обидва за два місяці вийшли з-під екстрадиційного арешту.

Слід зазначити, що Трочані є соратником глави уряду Віктора Орбана і рішення про екстрадицію до РФ було ухвалене Мін'юстом за дорученням прем’єра.

Кандидатуру Трочані, як і інших єврокомісарів, має затвердити Європарламент.