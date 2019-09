Соратник Орбана відповідатиме за політику розширення ЄС і стосунки з Україною

У новому складі Європейської комісії питаннями європейської політики сусідства і переговорів про розширення керуватиме угорський єврокомісар Ласло Трочані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила наступна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи у Брюсселі новий склад ЄК.

Трочані був міністром юстиції уряду Віктора Орбана з 2014 року до його обрання до Європарламенту цьогоріч. Як міністр юстиції він вніс кілька законів, які спричинили судові позови Європейської комісії проти Угорщини.

Він, зокрема, стояв за законами, що криміналізують допомогу біженцям в Угорщині, створенням угорських таборів для шукачів притулку. Трочані також причетний до заходів, які призвели до того, що Центральноєвропейський університет був змушений покинути Будапешт.

"Портфель розширення та сусідства дали угорцю Ласло Трочані. Суперечливо", - написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

