Кандидат в еврокомиссары от Венгрии помешал экстрадиции в США российских торговцев оружием

Кандидат на должность еврокомиссара по вопросам соседства венгр Ласло Трочани лично ответственен за вывод из-под уголовного преследования российских торговцев оружием.

Об этом говорится в статье "Еврокомиссар Орбана: чем грозит Украине новый руководитель политики соседства ЕС".

В 2016 году венгерские спецслужбы во время совместной с американцами спецоперации задержали возле Будапешта двух россиян, которые намеревались продать мексиканскому наркокартелю большую партию оружия, включая системы противовоздушной обороны. Во время переговоров о продаже четко говорилось, что оружие будет использовано для сбивания американских вертолетов.

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Трочани в то время был министром юстиции Венгрии. После задержания американцы подали запрос на экстрадицию, но процесс неожиданно затормозился. По формальным поводам решение откладывалось (в частности, арестованные подали заявление об убежище, и венгры приняли его к рассмотрению). А в какой-то момент Вашингтон получил сообщение о том, что Венгрия получила еще один запрос на экстрадицию этих россиян - от самой России. А поскольку там они якобы совершили еще больше преступлений, то у России - приоритет.

Все это время успешную спецоперацию держали в секрете, ни венгерские, ни американские СМИ о ней не сообщали, но в Москве узнали о "своих" и о деталях выдвинутых им обвинений и уже после этого объявили их в розыск. Как утверждает другое венгерское издание, Direkt36, российский запрос на экстрадицию был, по сути, копией американского, просто "плохим переводом".

Все это не помешало Венгрии выдать россиян в РФ несмотря на то, что даже венгерский прокурор был против. Финальное решение о том, кому выдавать задержанных, принимал именно министр юстиции.

После того как торговцев оружием экстрадировали в Россию, претензии следователей к ним испарились, им так и не были предъявлены обвинения, и оба спустя два месяца вышли из-под экстрадиционного ареста.

Следует отметить, что Трочани является соратником главы правительства Виктора Орбана и решение об экстрадиции в РФ было принято Минюстом по поручению премьера.

Кандидатуру Трочани, как и других еврокомиссаров, еще должен утвердить Европарламент.