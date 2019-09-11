Прем’єр Болгарії прокоментував шпигунський скандал з рухом "Русофіли"

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликає не пов’язувати справу про затримання голови руху "Русофіли" Ніколая Малінова з відносинами з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vesti.bg.

"Цей шпигунський скандал намагаються поставити в площину наших відносин з Росією, не бачу жодних підстав пов'язувати одне з іншим. Коли відбувається щось, з чим ми не згодні, то МЗС реагує" - зазначив Борисов.

"Друге, коли російські олігархи намагаються реалізовувати в Болгарії проекти, пов'язані з нашим військово-промисловим комплексом, і інші, то наші спеціальні служби разом з іншими службами і прокуратурою працюють. Я в цьому процесі ніякої ролі не граю. Кожен має право розвивати свою діяльність в НУО. Хтось підтримує релігію, хтось культуру, хто любить Росію, хтось Америку", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, в Болгарії ніхто не має нічого проти людей, які люблять Росію.

Напередодні у Болгарії висунули звинувачення у шпигунстві голові руху "Русофіли" Ніколаю Малінову, а російському генералу Леоніду Решетникову заборонили в'їзд в Болгарію протягом десяти років.

Малінов, раніше двічі депутат від Соціалістичної партії, вийшов з-під арешту під заставу у розмірі близько 28 тисяч доларів. Йому заборонили виїжджати з країни.

У прокуратурі заявляють, що Малінов працював на дві організації майже дев'ять років, принаймні 30 разів зустрічаючись з директором Російського інституту стратегічних досліджень Решетніковим та з бізнесменом Костянтином Малофєєвим.