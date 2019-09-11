Премьер Болгарии прокомментировал шпионский скандал с движением "Русофилы"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призывает не связывать дело о задержании председателя движения "Русофилы" Николая Малинова с отношениями с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vesti.bg.

"Этот шпионский скандал пытаются поставить в плоскость наших отношений с Россией, не вижу никаких оснований связывать одно с другим. Когда происходит что-то, с чем мы не согласны, то МИД реагирует", - отметил Борисов.

"Второе, когда российские олигархи пытаются реализовывать в Болгарии проекты, связанные с нашим военно-промышленным комплексом, и другие, то наши специальные службы совместно с другими службами и прокуратурой работают. Я в этом процессе никакой роли не играю. Каждый имеет право развивать свою деятельность в НПО. Кто-то поддерживает религию, кто-то культуру, кто любит Россию, кто-то Америку", - сказал премьер-министр.

По его словам, в Болгарии никто не имеет ничего против людей, которые любят Россию.

Накануне в Болгарии предъявили обвинения в шпионаже главе движения "Русофилы" Николаю Малинову, а российскому генералу Леониду Решетникову запретили въезд в Болгарию в течение десяти лет.

Малинов, ранее дважды депутат от Социалистической партии, вышел из-под ареста под залог в размере около 28 тысяч долларов. Ему запретили выезжать из страны.

В прокуратуре заявляют, что Малинов работал на две организации почти девять лет, по крайней мере 30 раз встречаясь с директором Российского института стратегических исследований Решетниковым и с бизнесменом Константином Малофеевым.