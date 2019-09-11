Євродепутатка з Нідерландів: Україна не дотрималася обіцянки, обмінявши Цемаха

Євродепутатка з Нідерландів Каті Пірі вважає, що Україна заплатила надто високу політичну ціну за обмін полоненими з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пірі сказала в інтерв’ю DW.

"З міжнародної точки зору, Україна також має зобов'язання забезпечити співпрацю усіма можливими способами для того, аби знайти відповідальних за збиття MH17. Передавши Росії одного з підозрюваних, Україна не дотрималася цієї обіцянки. Я розумію, наскільки обмін полоненими був важливим для людей в Україні…Проте ця ціна була надзвичайно високою, особливо для тих людей, які хочуть знайти справедливість щодо збитого літака", - сказала Пірі.

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Пірі була одним з авторів листа 40 євродепутатів до президента України Володимира Зеленського з проханням не видавати Росії Цемаха.

Вона заявила, що керівництво України матиме серйозні розмови з представниками ЄС через обмін Цемаха.

"Буду дуже чесною. З одного боку, всі хочуть, аби цей конфлікт вирішили. І ми всі розуміємо, що український народ хоче повернення українських політв'язнів. Це має цілковиту підтримку як Європейського Союзу, так і мене особисто. З іншого боку, не можна обмінювати одне на інше. Не можна ставити жертв MH17 на другорядне місце. А саме це сталося під час обміну полоненими", - сказала вона.

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Пірі також зазначила, що не вірить у послаблення або скасування європейських санкцій проти РФ найближчим часом. "Я не побачила позитивних сигналів з Москви, аби скасовувати санкції", - сказала вона.

Нагадаємо, 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

7 вересня Цемах відлетів до РФ в рамках обміну полоненими з Україною у форматі 35 на 35.

Раніше глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

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