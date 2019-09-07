Нідерланди після обміну: ми просили Україну не видавати Цемаха Росії

Нідерланди змогли допитати колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

Про це написав глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту, який цитують місцеві ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських в'язнів. Щоб зробити допит можливим, Україна відклала передачу Цемаха до Росії на деякий час після тиску Нідерландів.

Видання De Telegraaph повідомляє, що Блок написав депутатам, що в уряді шкодують, що Цемах був виданий Росії. В уряді побоюються, що тепер його неможливо буде притягнути до відповідальності.

"Уряд даремно намагався дійти до найвищого рівня керівництва, намагаючись переконати Україну, що Цемах не повинен бути частиною більшого обміну в'язнями", - цитує видання лист Блока.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Раніше судді Апеляційного суду міста Києва відпустили з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

Нідерланди, які також розслідують справу МН-17, попросили Київ не віддавати бойовика. Крім того, нідерландські слідчі заявили, що хочуть допитати Цемаха, поки він в Україні і доступний для них.

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