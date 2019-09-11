Евродепутат из Нидерландов: Украина не сдержала обещания, обменяв Цемаха

Евродепутат из Нидерландов Кати Пири считает, что Украина заплатила слишком высокую политическую цену за обмен пленными с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пири сказала в интервью DW.

"С международной точки зрения, Украина также имеет обязательства обеспечить сотрудничество всеми возможными способами для того, чтобы найти ответственных за сбитый MH17. Передав России одного из подозреваемых, Украина не сдержала данного обещания. Я понимаю, насколько обмен пленными был важным для людей в Украине...Но эта цена была очень высокой, особенно для тех людей, которые хотят найти справедливость в отношении сбитого самолета", - сказала Пири.

Пири была одним из авторов письма 40 евродепутатов к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Цемаха.

Она заявила, что руководство Украины будет иметь серьезные разговоры с представителями ЕС из-за обмена Цемах.

"Буду очень честной. С одной стороны, все хотят, чтобы этот конфликт решили. И мы все понимаем, что украинский народ хочет возвращения украинских политзаключенных. Это имеет полную поддержку как Европейского Союза, так и меня лично. С другой стороны, нельзя обменивать одно на другое. Нельзя ставить жертв MH17 на второстепенное место. А именно это произошло во время обмена пленными", - сказала она.

Пири также отметила, что не верит в ослабление или отмену европейских санкций протии РФ в ближайшее время. "Я не увидела позитивных сигналов из Москвы, чтобы отменять санкции", - сказала она.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемах под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

7 сентября Цемах улетел в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в формате 35 на 35.

Ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме в парламент заявил, что Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

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