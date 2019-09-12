Комітет ПАРЄ переніс затвердження звіту по Криму, готові вислухати Меджліс

Затвердження проєкту резолюції ПАРЄ щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Доповідач Мануель Торнаре готовий вислухати Меджліс кримських татар і врахувати поправки", - написав Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що перенесення підтримали і росіяни, які увійшли до складу комітету після повернення делегації РФ в ПАРЄ.

"Вони запропонували доповідачу ПАРЄ відвідати Крим, проте доповідач послався на міжнародне право і заявив про неможливість такого візиту. Отже, робота над доповіддю триватиме, і є шанс на цілком адекватний фінальний текст", - зазначив Ар’єв.

В МЗС України закликали ПАРЄ посилити тиск на РФ для припинення порушення прав людини в Криму.

Затверджена комітетом доповідь щодо Криму буде розглядатися на осінній сесії ПАРЄ у жовтні.