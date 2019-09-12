МЗС закликає ПАРЄ посилити тиск на РФ для припинення порушення прав людини в Криму

В МЗС наголосили на важливості посилення тиску на Росію з метою припинення порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС щодо засідання Комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації, на якому розглядатиметься проєкт доповіді щодо ситуації з кримськими татарами.

У відомстві заявили, що нинішнє засідання Комітету ПАРЄ "має стати важливим кроком у спільних зусиллях з притягнення до відповідальності за порушення прав і свобод людини на окупованих територіях України".

"Очікуємо, що остаточний документ Асамблеї не лише підтвердить, але й посилить позицію Ради Європи, закликавши Російську Федерацію припинити тимчасову окупацію Криму, яка є першопричиною та єдиним джерелом системних порушень прав людини на півострові", - йдеться у коментарі.

Крім того, у МЗС очікують, що в Асамблеї закличуть Росію дотримуватись всіх обов'язків держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, негайно звільнити українських громадян, які продовжують незаконно утримуватись на території окупованого Криму та в Росії, припинити протиправне застосування законодавства держави-окупанта - РФ, в тому числі щодо примусового призову до окупаційної армії та протиправне переміщення населення на та з території РФ.

"Приймаючи нові рішення, важливо не понижувати задану планку, вимагаючи від Росії виконання раніше ухвалених вимог, але й посилити тиск на державу-окупанта, таким чином сприяючи припиненню стану окупації та порушення прав людини на півострові", - наголосили в МЗС.

"Вважаємо, що в умовах кризи довіри до Організації, яка була спровокована самою Парламентською асамблеєю, спільними кроками, зокрема новими амбіційними рішеннями щодо повернення Криму Україні, ми зможемо відновити авторитет Ради Європи як важливого правового орієнтиру в Європі в галузі захисту прав людини", - йдеться у коментарі.

12 вересня комітет ПАРЄ має затвердити проєкт доповіді стосовно Криму, яка остаточно буде розглядатися на осінній сесій Асамблеї у жовтні.