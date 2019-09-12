Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Праге решили перенести скандальный памятник Коневу

Зеленский: "формулу Штайнмайера" будут рассматривать лидеры четырех государств

Украина проиграла апелляцию по спору в ВТО против РФ

ЕС на 6 месяцев продлил персональные санкции против России






Комитет ПАСЕ перенес утверждение отчета по Крыму, готовы выслушать Меджлис

Четверг, 12 сентября 2019, 13:53

Утверждение проекта резолюции ПАСЕ о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове перенесли на следующее заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Докладчик Мануэль Торнаре готов выслушать Меджлис крымских татар и учесть поправки", - написал Арьев на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что перенос поддержали и россияне, которые вошли в состав комитета по возвращению делегации РФ в ПАСЕ.

"Они предложили докладчику ПАСЕ посетить Крым, однако докладчик сослался на международное право и заявил о невозможности такого визита. Итак, работа над докладом будет продолжаться и есть шанс на вполне адекватный финальный текст", - отметил Арьев.

В МИД Украины призвали ПАСЕ усилить давление на РФ для прекращения нарушения прав человека в Крыму.

Утвержденный комитетом доклад по Крыму будет рассматриваться на осенней сессии ПАСЕ в октябре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ПАСЕ Крым
powered by lun.ua