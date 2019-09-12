Комитет ПАСЕ перенес утверждение отчета по Крыму, готовы выслушать Меджлис

Утверждение проекта резолюции ПАСЕ о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове перенесли на следующее заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Докладчик Мануэль Торнаре готов выслушать Меджлис крымских татар и учесть поправки", - написал Арьев на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что перенос поддержали и россияне, которые вошли в состав комитета по возвращению делегации РФ в ПАСЕ.

"Они предложили докладчику ПАСЕ посетить Крым, однако докладчик сослался на международное право и заявил о невозможности такого визита. Итак, работа над докладом будет продолжаться и есть шанс на вполне адекватный финальный текст", - отметил Арьев.

В МИД Украины призвали ПАСЕ усилить давление на РФ для прекращения нарушения прав человека в Крыму.

Утвержденный комитетом доклад по Крыму будет рассматриваться на осенней сессии ПАСЕ в октябре.