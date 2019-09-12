Адміністрація Трампа погодилася видати Україні затриману військову допомогу

Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, зокрема гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів, суперечливо затриманих адміністрацією Трампа, надійдуть від Міністерства оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defense News.

Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер заявив, що про рішення щодо фінансування Конгресу повідомили пізно 11 вересня. Ці гроші можуть почати використовувати через 15 днів після повідомлення, якщо заперечень не буде.

"Державний департамент оцінив подальші можливості щодо іноземного військового фінансування та додаткові можливості на рахунках Протидії російській агресії", - сказав Купер. "Ми також надаємо підтримку зі знищення та зменшення конвенційного озброєння, а також зберігання зброї. Тож існує ціла низка допомоги з безпеки, яку ми окреслили та визначили для України".

"Я би припустив, що буде подальше сповіщення, але ми вчора змогли завершити всю цю документацію і надіслати на Капітолійський пагорб", - додав він.

Через годину, під час слухання комітету з питань бюджету Сенату, сенатор Ліндсі Грем вказав, що фінансування України з боку Міністерства оборони також може бути продовжено, зазначивши, що Україна "отримає гроші".

Наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.

Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який може кинути виклик Трампу на наступних виборах, та його сина, який був членом правління української газової компанії Burisma. Членів компанії звинувачують в ухиленні від сплати податків.