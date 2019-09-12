Администрация Трампа согласилась предоставить Украине задержанную военную помощь

Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defense News.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что о решении о финансировании Конгрессу сообщили поздно 11 сентября. Эти деньги могут начать использовать через 15 дней после уведомления, если возражений не будет.

"Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах Противодействия российской агрессии", - сказал Купер. "Мы также оказываем поддержку по уничтожению и уменьшению конвенционного вооружения, а также по хранению оружия. Поэтому существует целый ряд помощи по безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины".

"Я бы предположил, что будет дальнейшее оповещение, но мы вчера смогли завершить всю эту документацию и направить на Капитолийский холм", - добавил он.

Через час, во время слушания комитета по вопросам бюджета Сената, сенатор Линдси Грэм указал, что финансирование Украины со стороны Министерства обороны также может быть продлен, отметив, что Украина "получит деньги".

В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.

Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.