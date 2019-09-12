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Администрация Трампа согласилась предоставить Украине задержанную военную помощь

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Администрация Трампа согласилась предоставить Украине задержанную военную помощь

Четверг, 12 сентября 2019, 20:00

Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defense News.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что о решении о финансировании Конгрессу сообщили поздно 11 сентября. Эти деньги могут начать использовать через 15 дней после уведомления, если возражений не будет.

"Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах Противодействия российской агрессии", - сказал Купер. "Мы также оказываем поддержку по уничтожению и уменьшению конвенционного вооружения, а также по хранению оружия. Поэтому существует целый ряд помощи по безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины".

"Я бы предположил, что будет дальнейшее оповещение, но мы вчера смогли завершить всю эту документацию и направить на Капитолийский холм", - добавил он.

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Через час, во время слушания комитета по вопросам бюджета Сената, сенатор Линдси Грэм указал, что финансирование Украины со стороны Министерства обороны также может быть продлен, отметив, что Украина "получит деньги".

В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.

Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

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