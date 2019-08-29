США загальмували військову допомогу Україні на тлі візиту Болтона до Києва

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на високопоставленого чиновника в Адміністрації Трампа.

За його словами, програму, також відому під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", переглянуть для того, щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів.

Йдеться про 250 млн доларів, які США планували виділити Україні у 2019 році для вирішення питань безпеки.

Автор матеріалу зауважує, що таке рішення американський президент прийняв після саміту "Великої сімки", на якому він всіляко "применшував військове вторгнення Москви в Україну" і наполягав на поверненні Росії в G7.

За словами джерела, Трамп хоче гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку". Міністр оборони Марк Еспер і радник з національної безпеки Джон Болтон входять в число офіційних осіб, які теж хочуть перегляду програми фінансування.

Крім того, пише видання, поки гроші перебувають на перегляді, вони не можуть бути виплачені, а це означає, виділення коштів Україні призупиниться.

"Нам відомо про те, що (Офіс з питань управління та бюджету - ред.) Затримує фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України", - заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.

"У нас є серйозні побоювання, що ці важливі кошти можуть бути заморожені, і ми негайно запитуємо адміністрацію, чому вони затримують ці фінанси", - додає він.

Нагадаємо, 27-28 серпня у Києві з візитом перебував радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон. Він, зокрема, провів переговори з президентом України.

Як відомо, Болтон прибув до Києва, щоб попередити українських партнерів про небажаність оборонної співпраці України із Китаєм. Під час візиту він публічно попереджав, що таке партнерство викличе наслідки для України, але не конкретизував, якими вони можуть бути.

За даними ЗМІ, США прагнуть зупинити продаж компанії Мотор-Січ, зокрема виробничих потужностей та інтелектуальної власності, китайським інвесторам.

Болтон також заявив, що Трамп запланував зустріч із президентом Зеленським у Варшаві на початку вересня.