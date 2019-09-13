Брюсселя немає на мапі геополітичних центрів світу - президент Фінляндії

За останні роки геополітична вага ЄС суттєво знизилася, вважає президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

"Кілька років тому я малював на карті основні геополітичні центри: там був і Брюссель, і США, і Китай. Нещодавно я повторив цю роботу. Але Брюсселю на цій карті вже не було", - заявив він.

На думку президента Фінляндії, головне завдання, яке наразі стоїть перед керівництвом ЄС та європейськими лідерами – "повернення Європи до світових процесів".

Разом із тим, він бачить підстави вважати, що ЄС посилить свою суб’єктність.

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"Наведу наш приклад. Ми завжди мали у Фінляндії популістські сили, які виступали проти ЄС. Але зараз вони кажуть, що аж ніяк не проти ЄС. Вони кажуть, ми не проти. Ми просто виступаємо за кращий ЄС. Це дає підстави вважати, що Європа здатна повернутися на свої позиції", - пояснює він.

Характеризуючи зміну ролі США у світових процесах, Нііністьо відзначив: "Ми бачимо, що США досить жорстко відстоюють свої червоні лінії, це ми бачимо по їх позиції щодо кліматичних змін. Разом із тим, інколи США пропонують корисні ініціативи".