Брюсселя нет на карте геополитических центров мира – президент Финляндии
За последние годы геополитический вес ЕС существенно снизился, считает президент Финляндии Саули Ниинистьо.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES).
"Несколько лет назад я рисовал на карте основные геополитические центры: там был и Брюссель, и США, и Китай. Недавно я повторил эту работу. Но Брюсселя на этой карте уже не было", - заявил он.
По мнению президента Финляндии, главная задача, которая сейчас стоит перед руководством ЕС и европейскими лидерами - "возвращение Европы в мировые процессы".
Вместе с тем, он видит основания полагать, что ЕС усилит свою субъектность.
"Приведу наш пример. В Финляндии всегда были популистские силы, которые выступали против ЕС. Но сейчас они говорят, что отнюдь не против ЕС. Они говорят – мы не против. Мы просто выступаем за лучший ЕС. Это дает основания полагать, что Европа способна вернуться на свои позиции", - объясняет он.
Характеризуя изменение роли США в мировых процессах, Ниинистьо отметил: "Мы видим, что США достаточно жестко отстаивают свои красные линии, это мы видим по их позиции по климатическим изменениям. Вместе с тем, иногда США предлагают полезные инициативы".