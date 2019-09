Форум YES у Києві відкриють президенти України, Естонії та Фінляндії

У Києві 12 вересня розпочне роботу 16-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES).

Інформаційним партнером форуму YES цього року виступає "Європейська правда".

Форум почнеться із заяв трьох президентів: президента України Володимира Зеленського, президента Естонії Керсті Кальюлайд та президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

Перший день форуму буде присвячений обговоренням викликів завтрашнього дня, глобальної політичної ситуації та її наслідків для України й світу, а також поточної світової економічної ситуації, кризи демократії та ситуації на Близькому Сході.

Серед спікерів першого пленарного дня: колишній прем’єр-міністр Катару шейх Хамад бін Джасім бін Джабер Аль-Тані; актор і письменник, колишній мер Рейк’явіка Йон Гнарр; професор психології Гарвардського університету Стівен Пайфер; колишній прем’єр-міністр Естонії Юган Партс, професор Єврейського університету Єрусалима Ювал Харарі.

Серед спікерів нічних nightcap-сесій: колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт; представниця молодіжного руху Грети Тунберг "П'ятниці для майбутнього" в Україні Анна Богушенко; колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філ Брідлоу; колишній президент Польщі Александр Квасневський; голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв; колишній президент Європейського парламенту Пат Кокс; Джон Теффт, посол США в Україні (2009-2013) та Росії (2014-2017); Бен Ходжес, голова Центру аналізу європейської політики, колишній генерал-командувач армії США.

У зустрічі загалом візьмуть участь понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів і експертів з 26 країн.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – провідний форум, заснований бізнесменом Віктором Пінчуком для обговорення європейського майбутнього України в глобальному контексті. Щорічна зустріч YES проводиться у Києві у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. З 2004 по 2013 рік щорічні зустрічі YES відбувалися у Лівадійському палаці в Ялті.