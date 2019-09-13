Лідерка Естонії: завершення війни не може статися ціною суверенітету України

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд застерегла Україну, що за завершення війни на Донбасі не можна платити своїм суверенітетом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

На пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським в Києві Кальюлайд зазначила, що Україна та міжнародна спільнота мають шукати рішення, як завершити війну на Донбасі, і нещодавнє взаємне звільнення утримуваних осіб може бути "помітним кроком на цьому шляху".

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"Але це не може статися ціною суверенітету України", – резюмувала президент Естонії.

Зеленський подякував колезі за всебічну допомогу і заявив, що у жовтні планує відвідати Естонію з офіційним візитом.

Питання виборів на окупованих територіях України має обговорюватися лише після виконання низки умов, серед яких – виведення російських військ, запевнив Зеленський.