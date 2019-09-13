Лидер Эстонии: завершение войны не может произойти ценой суверенитета Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предостерегла Украину, что за завершение войны на Донбассе нельзя платить своим суверенитетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

На пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве Кальюлайд отметила, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути".

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"Но это не может произойти цене суверенитета Украины", - резюмировала президент Эстонии.

Зеленский поблагодарил коллегу за всестороннюю помощь и заявил, что в октябре планирует посетить Эстонию с официальным визитом.

Вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых - вывод российских войск, заверил Зеленский.