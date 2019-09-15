ЄС заявив про загрозу регіональній безпеці після нападу в Саудівській Аравії

Європейський союз заявив, що напад безпілотників на нафтові потужності у Саудівській Аравії становить загрозу для безпеки регіону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речниці ЄС із зовнішньополітичних питань, оприлюдненій у неділю, 15 вересня.

"Вчорашній напад безпілотників на два нафтових об'єкти ARAMCO в Саудівській Аравії становить реальну загрозу регіональній безпеці. У той час як напруженість в регіоні наростає, ця атака підриває поточну роботу по деескалації та діалогу", - сказано в заяві.

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ЄС висловив співчуття саудівській владі та саудівському народу і заявив, що важливо чітко встановити факти та відповідальних за цей напад.

"Європейський союз повторює свій заклик до максимальної стриманості і деескалації", - йдеться в заяві.

Два об'єкти нафтової компанії Saudi Aramco атакували безпілотники. Дрони з вибухівкою атакували об'єкти вночі 14 вересня.

Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.

США звинуватили Іран у причетності до атаки, Тегеран звинувачення відкинув.

Тегеран надає військову підтримку хуситам у протистоянні в Ємені.

Як пише Bloomberg, нинішня атака на нафтові родовища Саудівської Аравії стала найбільшою за останні 10 років.