Влада США дозволила розгортання військ у Саудівській Аравії

Чинний міністр оборони США Марк Еспер санкціонував розміщення американських військовослужбовців і засобів у Саудівській Аравії.

Про це заявив у п'ятницю Пентагон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В оборонному відомстві зазначили, що цей крок забезпечить "додаткове стримування" перед "виникаючими ймовірними загрозами".

Раніше Ер-Ріяд заявив, що схвалив прийняття американських сил для підвищення регіональної безпеки і стабільності. Насамперед йдеться про ескалацію напруженості у відносинах з Іраном.

Як повідомив американський телеканал CNN, адміністрація президента США Дональда Трампа готується відправити до Саудівської Аравії до 500 військовослужбовців. Цей контингент буде розміщений на базі ВПС імені принца Султана, яка знаходиться в пустелі на схід від Ер-Ріяда.

Невелике число військових і обслуговуючий персонал вже прибули на базу і готують її до розміщення ракетних комплексів Patriot, а також опікуються поліпшенням злітної смуги.

Іран напередодні захопив у Ормузькій протоці британський нафтовий танкер.

Трамп заявив, що розмовлятиме з Британією про захоплення, що призвело до підвищення цін на нафту вище 62 доларів за барель.

Трамп у четвер повідомив, що військовий корабель USS Boxer збив іранський безпілотник, який наблизився до нього і "проігнорував численні заклики до відступу", хоча в Тегерані це заперечили.

У травні Вашингтон оголосив про направлення авіаносця й оперативної групи бомбардувальників у Перську затоку, щоб протистояти тому, що американські чиновники назвали "явними ознаками" загроз від Ірану для США і союзників у регіоні. США також оголосили про розгортання на Близькому Сході додаткової системи протиракетної оборони Patriot та корабля USS Arlington.

Протистояння набуло військового виміру в останні тижні: Вашингтон звинувачує Іран у нападі на японський та норвезький нафтові танкери в Перській затоці, а Іран збив американський дрон. Після цього Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

За останні два місяці Вашингтон різко посилив санкції проти Тегерану з метою взагалі зупинити його експорт нафти.

Влада США також хоче створити міжнародну військову коаліцію для захисту комерційного судноплавства поблизу берегів Ірану і Ємену.

Президент Ірану Хасан Рухані погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.