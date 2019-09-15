Прем’єр Британії порівняв себе з персонажем коміксів Халком

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон порівняв себе з персонажем коміксів Неймовірним Халком, підкреслюючи свій твердий намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв'ю виданню The Mail on Sunday.

"Що злішим стає Халк, тим він стає сильнішим", - сказав Джонсон, зазначивши, що Британія "розірве кайдани", якими її сковує ЄС, навіть якщо не вдасться досягти угоди з блоком.

Джонсон сказав, що, якщо буде потрібно, він як і раніше готовий до "жорсткого" Brexit.

Неймовірний Халк, супергерой з коміксів, відомий своєю надзвичайною, але деструктивною силою.

Інтерв’ю Джонсона вийшло напередодні його зустрічі з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером у понеділок, на якій він зробить чергову спробу домовитись про угоду з ЄС, яку б він міг провести через парламент.

ЗМІ також повідомляли, що Джонсон має намір проігнорувати новий закон, який покликаний зашкодити йому вивести Британію з ЄС без угоди наступного місяця, і готовий боротися за це у британських судах.