Премьер Британии сравнил себя с персонажем комиксов Халком
Премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил себя с персонажем комиксов Невероятным Халком, подчеркивая свое твердое намерение вывести страну из ЕС до 31 октября.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию The Mail on Sunday.
"Что злее становится Халк, тем он становится сильнее", - сказал Джонсон, отметив, что Британия "разорвет оковы", которыми ее сковывает ЕС, даже если не удастся достичь соглашения с блоком.
Джонсон сказал, что, если потребуется, он по-прежнему готов к "жесткому" Brexit.
Невероятный Халк, супергерой из комиксов, известный своей необычайной, но деструктивной силой.
Интервью Джонсон дал накануне его встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в понедельник, на которой он предпримет очередную попытку договориться о соглашении с ЕС, которое он мог бы провести через парламент.
СМИ также сообщали, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон, который призван помешать ему вывести Британию из ЕС без соглашения в следующем месяце, и готов бороться за это в британских судах.