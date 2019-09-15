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Премьер Британии сравнил себя с персонажем комиксов Халком

Воскресенье, 15 сентября 2019, 17:03

Премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил себя с персонажем комиксов Невероятным Халком, подчеркивая свое твердое намерение вывести страну из ЕС до 31 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию The Mail on Sunday.

"Что злее становится Халк, тем он становится сильнее", - сказал Джонсон, отметив, что Британия "разорвет оковы", которыми ее сковывает ЕС, даже если не удастся достичь соглашения с блоком.

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Джонсон сказал, что, если потребуется, он по-прежнему готов к "жесткому" Brexit.

Невероятный Халк, супергерой из комиксов, известный своей необычайной, но деструктивной силой.

Интервью Джонсон дал накануне его встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в понедельник, на которой он предпримет очередную попытку договориться о соглашении с ЕС, которое он мог бы провести через парламент.

СМИ также сообщали, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон, который призван помешать ему вывести Британию из ЕС без соглашения в следующем месяце, и готов бороться за это в британских судах.

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