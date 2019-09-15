Прем’єр Британії має намір порушити закон заради Brexit - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір проігнорувати новий закон, який покликаний зашкодити йому вивести Британію з ЄС без угоди наступного місяця, і готовий боротися за це у британських судах.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від високопоставленого чиновника в уряді Британії, пише "Європейська правда".

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За словами джерела, Джонсон ухвалив рішення про жорсткі дії на тлі підготовки до своєї першої зустрічі тет-а-тет з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером в понеділок.

Джонсон обіцяє зробити все можливе, щоб домовитися про угоду з ЄС і провести її через парламент до закінчення крайнього терміну Brexit 31 жовтня. Але він скаже Юнкеру, що не збирається просити про нову відстрочку Brexit, якщо переговори будуть безрезультатними.

Джонсон також заявить, що відкине будь-яку пропозицію про відстрочку, якщо така надійде від інших 27 лідерів ЄС на саміті наступного місяця.

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В понеділок у Британії набув чинності ухвалений парламентом закон, за яким уряд зобов'язаний попросити Євросоюз про нову відстрочку Brexit, якщо до 19 жовтня Лондон і Брюссель не домовляться про нову угоду про вихід.

За словами джерела, Джонсон відмовиться просити про нове відтермінування, як цього вимагає закон. Якщо на саміті в Брюсселі 17-18 жовтня не буде досягнуто угоди з лідерами ЄС, уряд реалізуватиме "жорсткий" Brexit.

Чиновник стверджує, що за такого сценарію Джонсон готовий боротися за своє рішення в суді, якщо його опоненти оскаржать його дії.