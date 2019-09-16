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Кім Чен Ин запросив Трампа у Пхеньян - ЗМІ

Понеділок, 16 вересня 2019, 09:49

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян у листі, відправленому в серпні.

Про це повідомила в понеділок південнокорейська газета Joongang Ilbo, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лист, який Трамп отримав від Кіма в минулому місяці на тлі призупинених переговорів про денуклеаризацію між двома країнами, передував останньому запуску Північною Кореєю снарядів малої дальності тиждень тому.

У своєму листі, який було передано Трампу в третій тиждень серпня, Кім говорив про свою готовність зустрітися з Трампом на черговому саміті.

Трамп згодом сказав, що буде готовий зустрітися з лідером КНДР до кінця цього року.

Трамп і Кім зустрічалися три рази з червня минулого року, щоб обговорити шляхи врегулювання кризи навколо ракетних і ядерних програм Північної Кореї, але істотного прогресу не досягли.

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КНДР Трамп
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